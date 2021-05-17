Россия может сыграть главную роль в палестино-израильском конфликте

https://static.news.ru/photo/6d9c5c78-b709-11eb-bda8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия имеет шансы стать посредником в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке благодаря тесным связям со всеми сторонами конфликта. Это подчёркивает и посол Ирана в России Казем Джалали.

Казем Джалали, посол Ирана в России, заявил, о необходимости использования любых возможностей для остановки насилия в регионе. В этом существенную помощь может оказать российская сторона, отметил он в ходе онлайн-конференции.

Мы думаем, что Россия может сыграть очень важную роль в этом историческом отрезке времени, поскольку у нее контакты с группами сопротивления в Палестине, они сюда приезжают. Также у России хорошие отношения с Израилем, — отметил Джалали.

Также посол подчеркнул, что угнетённому палестинскому народу необходима поддержка, заключающаяся в предотвращении насилия по отношению к народу любыми доступными методами и способами. Участие России в оказании помощи урегулирования конфликта имеет большое значение.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается с 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме.

Ранее стало известно, что с момента обострения конфликта между сектором Газа и Израилем от ударов Тель-Авива погибли более 200 палестинцев. Ранения получили свыше 6,5 тысячи человек. Об этом 17 мая сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль,