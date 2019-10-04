https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Вице-премьер России Максим Акимов назвал темы прошедших переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе.

По его словам, в ходе встречи обсуждался вопрос продвижения сотрудничества, в том числе договорных отношений, в космической сфере. Кроме того, представители России и Японии затронули транспортную и энергетическую повестки.

Это возможное участие японских партнёров в строительстве СПГ-терминала на Камчатке, использование транзитного потенциала Транссиба для контейнерного сообщения, почтовых перевозок и почтовых отправлений, — пояснил Акимов ТАСС .

Он подчеркнул, что обе стороны переговоров признали необходимость двигаться по этой повестке.

Ранее News.ru писал о том, что японский премьер-министр во время выступления в парламенте рассказал о перспективах сотрудничества Токио и Москвы. Абэ отметил, что мирный договор будет заключён после решения территориальной проблемы.