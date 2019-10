Фото: World History Archive/Global Look Press

Американский портал We Are The Mighty рассказал о бое между русской и германской армиями за крепость Осовец (находится на территории современной Польши) во время Первой мировой войны. Бой получил название «Атака мертвецов».

В частности, в статье говорится о том, как германские войска применили химическое оружие: хлор прореагировал с водой, превратился в соляную кислоту и «начал растворять русских изнутри». В результате российские солдаты...