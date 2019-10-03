https://static.news.ru/photo/4d8f0868-e67c-11e9-82d4-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: kremlin.ru

Японский премьер-министр во время выступления в парламенте рассказал о перспективах сотрудничества Токио и Москвы.

Синдзо Абэ отметил, что мирный договор будет заключён после решения территориальной проблемы, передаёт ТАСС .

Опираясь на советско-японскую Совместную декларацию 1956 года, мы продвинем переговоры на новый уровень и откроем огромные возможности в японо-российских отношениях, — сказал политик.

Япония готова подписать мирный договор, если Россия вернёт ей острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что суверенитет над Южными Курилами не подлежит сомнению, так как острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Согласно декларации между СССР и Японией от 1956 года, Москва согласна на передачу островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

Как писал News.ru пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков Москва хочет подписать с Токио мирный договор. По его словам, аналогичное желание есть и у Абэ.