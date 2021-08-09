Российский военный погиб в ДТП в Армении

Автомобиль с российскими военными попал в ДТП в Армении. В результате один человек погиб и ещё четверо пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Авария произошла утром 8 августа на трассе Гюмри — Ереван неподалёку от населённого пункта Талин. В автомобиле ехали военнослужащие-контрактники. Машина принадлежала одному из них. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в кювет.

Пострадавшие доставлены в медучреждение. Им оказана вся необходимая помощь.

Командование российской воинской части, расположенной в республике, вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в колонну автобусов с военными, стоявшую у обочины, врезался самосвал, водитель которого не справился с управлением. В результате погибли четверо военнослужащих и ещё шестеро пострадали.