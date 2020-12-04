Российских журналистов задержали в Турции на три дня

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В администрации Стамбула подтвердили задержание российских журналистов. Силовики продлили срок их пребывания под стражей до трёх дней.

Департамент полиции Стамбула задержал двух граждан России и гражданина Турции в 10.30 в четверг <...> По распоряжению прокурора срок содержания этих лиц под стражей был продлен до трёх дней, — передаёт РИА Новости.

По данным местных властей, россияне вели съёмку возле центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов. Фото и видеосъёмка в этом месте запрещена, а у журналистов не было согласования.

В настоящий момент продолжается расследование случившегося.

Ранее стало известно, что корреспонденты телеканала НТВ были задержаны в Турции из-за съёмки, на которую у них не было разрешения. На НТВ уточнили , что речь идёт о репортёре Алексее Петрушко и операторе Иване Малышкине. Инцидент произошёл утром 3 декабря в пригороде Стамбула.

Журналисты успели сообщить о произошедшем в редакцию, после чего связь с ними прервалась. После они прислали сообщение о том, что их «до сих пор держат». Больше сами они на связь не выходили и не отвечали на звонки, писал NEWS.ru.