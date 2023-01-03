Российских космонавтов подготовят к работе на американском сегменте МКС

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Российских космонавтов подготовят к выходу в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Так, их обучат внекорабельной технике и робототехнике. Помимо этого, Роскосмос и NASA будут сотрудничать в вопросе подготовки американских астронавтов для реализации «перекрестных» полетов.

В 2022 году Роскосмос по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока «Заря» на МКС, а также подписал дополнение к контракту с NASA <....> по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель компании «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что в правительство были направлены документы, необходимые для продолжения работы российского сегмента Международной космической станции (МКС) по меньшей мере до 2028 года. Он уточнил, что корпорация предложила продлить работу отечественных модулей и оборудования. По словам Крикалева, на текущий момент соглашение продлено до 2024 года.

Летом этого года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что решение уйти с МКС после 2024 года принято. Он добавил, что в рамках международного сотрудничества на МКС все обязательства перед иностранными партнерами будут выполнены.