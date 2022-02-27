Российские журналисты попали под обстрел РСЗО ВСУ в Донбассе

В Донбассе под обстрел украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» недалеко от Мариуполя попали коррекспонденты трёх российских СМИ — РИА Новости, телеканала «Звезда» и канала ТВЦ. Пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Журналисты нескольких российских СМИ во время съёмок репортажа на освобождённой от ВСУ территории на юге ДНР, в районе посёлка Пищевик (около 20 километров от Мариуполя) попали под обстрел, который провели ВС Украины при помощи РЗСО в Донбассе.

Огневое нападение произошло в 14:32, в его ходе было выпущено не менее 10 ракет.

Ранее герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз) поделился прогнозом относительно ситуации на территории ДНР и ЛНР. По его мнению, у украинских военных в Донбассе не более чем через неделю закончатся боеприпасы. Подобная ситуация была в Дебальцево — тогда украинские военные бросали технику и спешно оставляли свои позиции.

Украинские военные ранее потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области, а Северодонецк на тот момент готовился к обороне.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».