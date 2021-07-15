Российские Су-35 сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о 25-летии Конституции Украины. По её словам, в стране преобладает правовая дегенерация, разгул неонацистских настроений и гуманитарная катастрофа на юго-востоке страны, чего в Основном законе предусмотрено не было. Она назвала документ многострадальным.

Президент Зеленский назвал Конституцию по случаю праздника «молодой и мудрой». Я бы добавила — многострадальной. Ибо когда мудрость приходит в молодости, без мучений не обошлось, — написала Захарова в своём...