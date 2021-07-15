Российские Су-35 сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем
Денис Коробейников
Денис Коробейников
08:46, 15 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Истребители МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа сопроводили стратегические бомбардировщики B-52H над акваторией Берингова моря, заявили в Национальном центре управления обороной.
15 июля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели, — заявили в центре.
Отмечается, что российские истребители были подняты для недопущения нарушения государственной границы.
13 июля самолёт разведчик Су-30 перехватил над Чёрным морем самолёт-разведчик США. Истребитель был поднят в воздух после того, как средства ПВО засекли приближающуюся к российским рубежам воздушную цель. Экипаж Су-30 распознал в ней самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries ВВС США. Американская воздушная машина была взята на сопровождение, а когда она отвернула от российских границ, то Су-30 вернулся на аэродром.