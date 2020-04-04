Российские дипломаты в США собрали средства для поддержки граждан РФ

https://static.news.ru/photo/3719a7de-76a8-11ea-aa15-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что российские дипломаты в этой стране собрали деньги наиболее нуждающимся россиянам, которые не могут вернуться домой из-за пандемии.

Вчера наши дипломаты выступили с инициативой по сбору средств в загранучреждении для поддержки граждан, оказавшихся в беде, — цитирует Антонова «Интерфакс».

Посол добавил, что денежные средства будут использованы для оплаты гостиницы и приобретения предметов первой необходимости наиболее нуждающимся соотечественникам. Кроме того, он подчеркнул, что посольство активно консультирует граждан о новой услуге по круглосуточным горячим линиям, в соцсетях, по всем доступным каналам.

1 апреля глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин доложил, что до 25 тысяч россиян, находящихся за рубежом, хотят вернуться домой в связи с ситуацией с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею создания оперативных штабов, которые будут помогать пожилым людям с закупкой продуктов и лекарств в связи с коронавирусом.