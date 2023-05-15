Российские авиакомпании запросили от Грузии разрешение на прямые перелеты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские авиакомпании запросили от властей Грузии предоставить им разрешение на прямые перелеты между двумя странами, сообщает в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) Агентство гражданской авиации республики. В ведомстве подчеркнули, что планируют разрешить полеты исключительно тем бортам, которые не попали под санкции западных стран.

Сообщаем, что сегодня в Агентство гражданской авиации Грузии поступили заявления от нескольких авиакомпаний с просьбой о регулярном авиаперелете между Грузией и Россией. <...> Твердая позиция Грузии заключается в том, что рейсы между Грузией и Россией будут выполнять только авиакомпании и самолеты, которые не подпадают под санкции, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что решение по каждому заявлению о начале полетов будет принято после детального изучения деятельности той или иной авиакомпании.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии. Грузины теперь могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.