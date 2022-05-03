Росгвардия нашла крупный схрон с иностранным оружием в Харьковской области

Фото rosguard.gov.ru

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Харьковской области крупный схрон диверсантов ВСУ. В нём находилось оружие иностранного производства и боеприпасы, а также большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия, сообщается на сайте ведомства.

Тайник был найден в лесу в ходе обследования района опорного пункта, который обеспечивает движение воинских колонн ВС РФ. В нём, в частности, находились, два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета.

Благодаря своевременному обнаружению тайника, росгвардейцы сорвали планы украинских националистов по внезапному нападению на колонны российских войск, — говорится в сообщении.

Ранее росгвардейцы обеспечили уничтожение танковой группы и складов ВСУ под Харьковом. Под их прикрытием российские артиллеристы могли вести огонь по пунктам управления и огневым позициям противника.

В конце апреля бойцы Росгвардии разгромили бронегруппу украинских войск при попытке прорыва в одном из населённых пунктов Харьковской области, а позднее нашли и обезвредили крупный склад оружия ВСУ.