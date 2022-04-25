Росгвардия уничтожила в Харьковской области бронегруппу ВСУ

Военнослужащие Росгвардии разгромили бронегруппу украинских войск при попытке прорыва в одном из населённых пунктов Харьковской области. Уничтожены два танка, два БТР и БПМ, а также около 20 военнослужащих ВСУ, сообщается на сайте Росгвардии.

В ведомстве пояснили, что колонна из восьми танков ВСУ при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, которые прикрывали въезд в населённый пункт. По ней был открыт артиллерийский огонь, что заставило колонную разделиться на две группы. Одна из них укрылась в заброшенном ангаре, другая — в лесном массиве.

Росгвардейцы пресекли попытку захвата командно-наблюдательного пункта, уничтожили БМП и основной состав диверсантов. Кроме того, они обнаружили укрывшуюся в лесу группу ВСУ и обстреляли из ПТУР. Это заставило украинских военных отступить с большими потерями. Позднее совместно с артиллерийскими подразделениями ВС РФ росгвардейцы нанесли удар по миномётной батарее противника, обстреливавшей их позиции,

Грамотными и слаженными действиями военнослужащие и сотрудники Росгвардии совместно с военнослужащими Минобороны не позволили националистам прорваться в населенный пункт, развернуть боевые порядки и провести диверсионно-террористические акты в отношении подразделений и мирного населения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спецназовцы Росгвардии вступили в бой с украинскими националистами в Харьковской области, захватили и уничтожили их артиллерийское вооружение. Часть боевиков была ликвидирована, а остальные отступили.