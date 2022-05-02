Росгвардия помогла уничтожить танковую группу и склады ВСУ под Харьковом

Росгвардейцы обеспечили уничтожение танковой группы и складов Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны. Под их прикрытием российские артиллеристы могли вести огонь по пунктам управления и огневым позициям противника.

Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня Вооруженных сил РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области, — говорится в сообщении.

В результате совместной работы Минобороны России и Росгвардии удалось уничтожить склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковую группу ВСУ, пояснили в ведомстве.