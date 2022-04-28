Росгвардейцы обнаружили крупный склад националистов в Харьковской области

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росгвардейцы нашли и обезвредили крупный склад оружия украинских националистов в Харьковской области. Его должны были использовать для совершения диверсий на освобождённых российскими войсками территориях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Установлено, что данный склад был заранее подготовлен националистами для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований противника на освобождённых российскими войсками территориях в приграничных районах, — отмечается в релизе.

Росгвардейцы обнаружили склад вооружения и боеприпасов ВСУ в подвалах домов, расположенных в лесном массиве. В частности, были изъяты четыре 30-мм автоматических пушки 2А42, 300 осколочно-фугасных зажигательных снарядов, более 30 тысяч патронов, свыше 3000 гранат Ф-1, а также 10 ящиков выстрелов ВОГ-17.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал пять украинских диверсантов, готовивших нападение на гуманитарный конвой и российских военных. Диверсанты планировали взорвать заминированный автомобиль.

Против них возбуждено уголовное дело о подготовке акта международного терроризма. В оборудованном тайнике диверсионной группы в ходе обыска было найдено значительное количество оружия.