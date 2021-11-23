Роман «великого уравнителя» с Фемидой: проблемы оружейных законов в США

В 1975 году сороковой президент США Рональд Рейган написал в колонке в журнале Guns & Ammo: «Оружие называют великим уравнителем, это означает, что небольшой человек с оружием в руках равен крупному человеку, но оружие является великим уравнителем и в ином смысле». Известнейший республиканец разъяснял что оружие также держит народ наравне с правительством, в случае если последнее забудет, что оно является слугой народа, а не наоборот. Эти идеи десятилетиями звучат из уст приверженцев свободного ношения оружия в США, многие из которых являются также сторонниками Республиканской партии. Однако в XXI веке проблема оружейного законодательства в заокеанской стране становится всё более острой в свете массовых протестов и частых случаев стрельбы в общественных местах.

Так, в понедельник в штате Колорадо были арестованы три подростка после того, как в пятницу они открыли огонь по одноклассникам на школьной парковке. Вскоре тинейджеры окажутся на скамье подсудимых. Им вменяется покушение на убийство трёх человек. Не успела полиция отрапортовать об инциденте в школе Hinkley в городке Аврора, как всего через несколько часов шесть человек стали жертвами ещё одного стрелка в другом образовательном учреждении того же городка. Все они доставлены с ранениями в больницу, и пока неизвестно, кто из них зачинщики перестрелки, а кто жертвы.

NEWS RELEASE: UPDATE - Three Shot in School Parking Lot #APDNews



Three 16-year-olds have been arrested in this shooting. One on Friday, two today. There are others we believe are involved. Tipsters can remain anonymous through @CrimeStoppersCO . https://t.co/Wdi4sedv8B pic.twitter.com/SLLb7DYUPi — Aurora Police Dept (@AuroraPD) November 22, 2021

Полиция расследует, связаны ли два этих инцидента между собой.

Наши дети стреляют друг в друга. Мы видим полное неуважение к человеческой жизни. Без помощи родителей полиция не справится с этим. Проверяйте телефоны своих детей, проверяйте, что у них в комнатах, машинах. И отбирайте у детей оружие, — призвала шериф Авроры, Ванесса Уильсон.

В 2021 году, по данным организации сторонников запрета свободного оборота оружия Brady United , в США произошёл 115 551 инцидент со стрельбой. Из этого числа 7957 убитых были детьми и подростками школьного возраста. Полиция Авроры в воскресенье объявила чрезвычайное положение на территории муниципалитета, поскольку в соцсетях найдены угрозы в адрес учащихся ещё двух местных школ.

Общими усилиями полиция, родители и в целом та часть американского общества, которая обеспокоена лавинообразно нарастающим числом преступлений с применением огнестрельного оружия, пытаются эту тенденцию переломить.

Накал страстей вокруг вопроса оружейных прав в США порождает политические драмы, раскалывающие общество на два противоборствующих лагеря.

Стрельба во имя конституции

В минувшую субботу суд штата Висконсин вынес решение , согласно которому по пяти пунктам был оправдан 18-летний Кайл Риттенхаус, обвиняемый в убийстве двух человек и ранении ещё одного. Это вызвало недовольство общественности. Так, некоторых американцев возмутило , что стрелявший вышел сухим из воды.

Риттенхаус открыл стрельбу на улице во время массовых беспорядков, происходивших минувшим летом в городке Кеноша, штат Висконсин, из-за убийства полицейским местного чернокожего Джейкоба Блейка. Жертвами стрелка стали двое человек 36 и 26 лет, ещё один 27-летний мужчина был ранен. Все они белые, принимавшие участие в беспорядках на фоне протестов движения Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»).

Суд тянулся две недели, было заслушано более 30 свидетелей, а коллегия присяжных принимала решение о виновности или невиновности подсудимого на протяжении 25 часов. Её решение раскололо нацию на два и ранее враждовавших лагеря: убеждённых защитников конституционного права американцев носить оружие (согласно Первой поправке) и тех, кто считает это право самоубийственным для общества.

Кайл Риттенхаус SEAN KRAJACIC/Keystone Press Agency/Global Look Press

Юристы, однако, указывают, что оправдательный приговор был достаточно ожидаемым. Защита подсудимого опиралась на доказательства, что Риттенхаус действовал в рамках необходимой самообороны и, что в США является ещё более весомым аргументом, с целью защиты своих гражданских прав.

Выступая перед судьями, подсудимый апеллировал к служителям закона, что убитые им мужчины преследовали его на улицах Кеноши, кидали в него сумками и скейтбордами и сами направляли на него пистолет. Также Риттенхаус указывал на то, что во время инцидента его обидчики были сами с оружием в руках (выживший мужчина этого не отрицает) и пытались отнять у него полуавтоматическую винтовку AR-15 , то есть покушались на его конституционное право носить оружие.

Если бы я позволил им забрать у меня винтовку, они бы застрелили меня и, возможно, множество других людей, — объяснял суду Риттенхаус.

Этот последний аргумент совершенно обезоружил сторону обвинения, поскольку прокурор Томас Бингер в принципе не мог опровергнуть отсутствие агрессивных намерений в отношении обвиняемого со стороны людей, допросить которых было уже никак невозможно.

Lidia María Veles/NEWS.ru

Самооборона: сделай сам

Этот случай моментально подняли на щит политики, готовящиеся к промежуточным выборам в конгресс, которые состоятся в 2022 году. Самые дальновидные уже включают вопрос о праве граждан на вооружённую самооборону в предвыборные программы на президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Демократы выступают на стороне «обеспокоенной общественности», солидаризировавшись с ней в том, что надо изъять из свободного обращения как минимум те виды огнестрельного оружия, которые предназначены для ведения боя в условиях реальной войны, то есть когда противники тоже вооружены сходными по характеристикам образцами. Они опасаются, что решение суда многими американцами станет трактоваться не как право на самооборону, а как право открывать огонь по поводу и без.

Тем не менее президент США Джо Байден, ранее называвший Риттенхауса «сторонником белого расового превосходства», призвал своих однопартийцев уважать судебное решение, даже при том, что оно идёт вразрез с их позицией.

Хотя я не следил за этим процессом, моя позиция состоит в том, что решение суда, каким бы оно ни было, следует уважать, — заявил он репортёрам.

Республиканцы традиционно защищают право на ношение оружия. Первым, кто поздравил Кайла Риттенхауса с оправдательным приговором, оказался экс-президент США Дональд Трамп.

Мои поздравления Кайлу Риттенхаусу в связи с признанием его невиновности по всем статьям. Это означает быть признанным невиновным, и, кстати, если это не самооборона, то ничто нельзя назвать самообороной, — написал Трамп.

Именно республиканцы оплачивали Риттенхаусу его адвокатов, когда тот отказался от услуг назначенного государственного защитника.

Из суда — в телезвёзды

Хотя решение суда в Висконсине и не обязывает прочие суды в США автоматически оправдывать подсудимых по похожим делам, оно даёт судьям основание для вынесения таких вердиктов без долгих юридических тяжб, cказал NEWS.ru американист Юрий Рогулёв.

У республиканцев, кстати, достаточно веский аргумент, почему они поддерживают оправдательный приговор. Они указывают, что ни один из погромщиков в Кеноше или где-угодно не понёс наказания за вандализм. Если власти не могут защитить безопасность и собственность граждан, говорят республиканцы, то гражданам ничего не остаётся, кроме как защищаться самим. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ)

Рогулёв напоминает, что для республиканцев не впервой становиться на сторону тех, кто берёт защиту своих прав и собственности в свои руки. Так, супруги Марк и Патриция Макклоски из штата Миссури, которые с оружием (как оказалось, игрушечным) в июне 2020 года стояли у дверей своего дома, в то время как мимо маршировали разъярённые участники BLM, стали почетными гостями на съезде Республиканской партии.

Дело Риттенхауса тоже будет сейчас всячески раскручиваться республиканцами, потому что оно очень хорошо резонирует с разочарованием многих американцев в способности властей контролировать ситуацию в стране. И для них Первая поправка к Конституции становится главнейшим аргументом в пользу права защищать себя с оружием в руках, – резюмирует эксперт.

Риттенхаус, сам того не желая, сразу же превратился в такой же символ сторонников «свободы без берегов», каким ранее стал для леволибералов и активистов движения Black Lives Matter Джордж Флойд — афроамериканец, убитый полицейскими в Миннеаполисе в 2020 году.