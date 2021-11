Роман «великого уравнителя» с Фемидой: проблемы оружейных законов в США

Так, в понедельник в штате Колорадо были арестованы три подростка после того, как в пятницу они открыли огонь по одноклассникам на школьной парковке. Вскоре тинейджеры окажутся на скамье подсудимых. Им вменяется покушение на убийство трёх человек. Не успела полиция отрапортовать об инциденте в школе Hinkley в городке Аврора, как всего через несколько часов шесть человек стали жертвами ещё одного стрелка в другом образовательном учреждении того же городка. Все они доставлены с ранениями в больницу, и пока неизвестно, кто из них зачинщики перестрелки, а кто жертвы.

NEWS RELEASE: UPDATE - Three Shot in School Parking Lot #APDNews



Three 16-year-olds have been arrested in this shooting. One on Friday, two today. There are others we believe are involved. Tipsters can remain anonymous through @CrimeStoppersCO . https://t.co/Wdi4sedv8B pic.twitter.com/SLLb7DYUPi