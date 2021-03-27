Рогозин опубликовал снимок корабля в Суэцком канале из космоса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разместил в Сети снимок Суэцкого канала из космоса. На нём виден застрявший контейнеровоз Ever Given, который заблокировал проход для других судов.

По его словам, кадр сделан спутником «Ресурс-П».

Суэцкий канал, съёмка спутником «Ресурс-П». Суперконтейнеровоз пока на мели, — написал он в Twitter.

При этом аналогичный кадр днём ранее публиковал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Однако он писал, что «так это выглядит с МКС».

Ранее NEWS.ru писал, что днём 28 марта контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, вновь попытаются снять с мели. Согласно данным пресс-службы тайваньской компании Evergreen, работы по очищению носовой части судна от ила и песка продолжаются. Также специалисты продолжают выяснять, почему контейнеровоз сел на мель.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Инциденту с контейнеровозом Ever Given, застрявшим в Суэцком канале, предшествовал неоднозначный эпизод. В Сети появились данные трекинговых служб о маршруте корабля. Из них следует, что судно незадолго до захода в канал «нарисовало» фаллос в акватории Красного моря.