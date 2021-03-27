Ещё одну попытку снять с мели судно в Суэцком канале предпримут днём

Днём 28 марта контейнеровоз Ever Given, заблокировавший Суэцкий канал, вновь попытаются снять с мели, сообщили в пресс-службе тайваньской компании Evergreen (фрахтователь судна).
Согласно данным пресс-службы, работы по очищению носовой части судна от ила и песка продолжаются.
В 14:00 по египетскому времени начнётся очередная спасательная операция, — уточнили в Evergreen.
Также специалисты продолжают выяснять, почему контейнеровоз сел на мель. По словам главы Управления Суэцкого канала генерал-лейтенанта Усамы Рабея, предположительно, сильные ветры — это не единственная причина случившегося. Он не исключил, что это могло произойти из-за технической ошибки. Мог повлиять и человеческий фактор.
Ранее NEWS.ru писал, что к контейнеровозу Ever Given направляются ещё два буксира. Экскаваторы продолжат счищать ил и песок с левого борта, а буксиры будут тянуть судно.
Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.
Инциденту с контейнеровозом Ever Given, застрявшим в Суэцком канале, предшествовал неоднозначный эпизод. В Сети появились данные трекинговых служб о маршруте корабля. Из них следует, что судно незадолго до захода в канал «нарисовало» фаллос в акватории Красного моря.