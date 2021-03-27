Ещё два буксира прибудут в Суэцкий канал

https://static.news.ru/photo/4f1e2cf6-8f98-11eb-92e7-96000091f725_660.jpg Фото: Fadell Dawod/dpa/Global Look Press

К контейнеровозу Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, направляются ещё два буксира.

По данным Associated Press, экскаваторы продолжат счищать ил и песок с левого борта, а буксиры будут тянуть судно.

Как писал NEWS.ru, контейнеровоз Ever Given, который попытались снять с мели на 151-м километре Суэцкого канала, остался на месте. Очередная попытка его «освобождения» провалилась. Как отметил источник, знакомый с ситуацией, теперь сдвинуть судно попробуют 28 марта при очередном приливе.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сделал снимок сверхбольшого контейнеровоза Ever Given с борта Международной космической станции (МКС).

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом. Глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что человеческий фактор мог сыграть свою роль в происшествии.

Инциденту с контейнеровозом Ever Given, застрявшим в Суэцком канале, предшествовал неоднозначный эпизод. В Сети появились данные трекинговых служб о маршруте корабля. Из них следует, что судно незадолго до захода в канал «нарисовало» фаллос в акватории Красного моря.