РИА Новости: трое сирийских военных погибли после турецких авиаударов

Фото: nato/flickr.com

F-16

В провинции Эль-Хасеке в результате турецких авиаударов по деревням погибли трое сирийских военных, сообщил РИА Новости источник. Еще несколько человек получили ранения.

Трое солдат Сирийской арабской армии погибли, несколько получили ранения при ударах турецкой авиации по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке, — говорится в сообщении.

Министерство обороны Сирии ранее сообщило, что среди сирийских военных есть погибшие в результате турецких авиаударов также в провинции Алеппо.

По данным Haber, Анкара атаковала четыре региона в Сирии и один — в Ираке. Турецкие истребители F-16 и беспилотные летательные аппараты атаковали сирийские регионы Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а также иракский регион Шенгал.

20 ноября Минобороны Турции заявило, что Анкара нанесла удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии. Обстрел с воздуха в ведомстве объяснили тем, что данные территории «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию.