В Москве удивлены утверждениями главы МИД Австрии о дезинформации из РФ

https://static.news.ru/photo/db153474-7681-11ea-97c4-fa163e074e61_660.jpg Александер Шалленберг Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Высказывания министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию о коронавирусе, вызвали удивление в МИД РФ.

Отмечается, что Шалленберг заявил о том, что дезинформация в условиях пандемии якобы исходит преимущественно из России, близких к РФ стран или Китая. При этом он не привёл никаких конкретных примеров.

Вызывает крайнее удивление <..> высказывание министра <...> в отношении распространения дезинформации Россией, близкими к России странами и Китаем, — цитирует ТАСС российского посла в Австрии Дмитрия Любинского.

Он добавил, что российские дипломаты находятся в тесном контакте с коллегами в МИД Австрии по различным вопросам, но тема дезинформации ни разу не поднималась.

Как писал NEWS.ru, международная деловая газета Financial Times, ссылаясь на данные закрытого доклада Евросоюза, утверждает, что Москва с помощью прокремлёвских СМИ пытается посеять панику и подорвать веру в европейские медицинские организации во время борьбы с коронавирусом. В качестве аргумента авторы статьи приводят сообщения в соцсетях, опубликованные в аккаунтах, где ранее появлялись материалы о Сирии и протестах «жёлтых жилетов» во Франции. Теперь в них стали публиковать сообщения о коронавирусе на разных языках. FT пишет, что в документе сказано о 80 материалах с ложной информацией о ситуации в Европе.