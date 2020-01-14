https://static.news.ru/photo/33401da2-36f0-11ea-b3e9-fa163e074e61_660.jpg Вифлеем Фото: pixabay.com

Палестина планирует подписать два соглашения о сотрудничестве с Россией во время визита президента РФ Владимира Путина в Вифлеем, который должен состояться 23 января.

Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль рассказал об этом РИА Новости. По его словам, один из документов, которые планируется подписать, касается свободного передвижения студентов и дипломатов. Другой будет представлять собой соглашение между палестинским и российским институтами статистики. Нофаль отметил, что Палестина ожидает увидеть в составе российской делегации министра иностранных дел Сергея Лаврова, его заместителя Михаила Богданова и помощника президента Юрия Ушакова.

Ранее, как передавал NEWS.ru, палестинские власти выступили с заявлением, предостерегающим Израиль от оккупации территорий в долине реки Иордан.