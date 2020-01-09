https://static.news.ru/photo/735ee348-32fc-11ea-983b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yousef Masoud/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Палестинское правительство считает военным преступлением захватническую политику Израиля по отношению к долине реки Иордан. Ранее израильский министр обороны заявил о намерении принять закон, который позволит регистрировать в израильском реестре палестинские земли в так называемой зоне С.

Оккупационное правительство прекрасно знает, что любой шаг по захвату земель оккупированного Западного берега является военным преступлением, — заявил агентству ВАФА официальный представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем.

Это заявление последовало после того, как министр обороны Израиля Нафтали Беннетт объявил о создании спецкомитета для продвижения поселенческой активности в зоне С. Мельхем считает, что подобные заявления говорят о продолжении захвата палестинских территорий.

Как писал NEWS.ru, Израиль рассчитывает на поддержку со стороны Соединённых Штатов Америки в случае аннексии долины Иордана. Иерусалим намерен обсудить распространение суверенитета еврейского государства на регион с администрацией главы США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.