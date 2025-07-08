Стало известно, что ЕС готовит торговое соглашение с США

Евросоюз намерен заключить рамочное торговое соглашение с США с 10-процентным тарифом на экспорт, прежде, чем с августа этот показатель вырастет до 50%, пишет Bloomberg. Это было решено после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Отмечается, что наиболее низкие ставки ЕС ожидает в таких секторах, как фармацевтика, алкоголь, полупроводники и коммерческие самолеты. Также договор, возможно, затронет автомобильную промышленность. В случае если Вашингтон не пойдет на уступки, то Евросоюз введет пошлины на американские товары на €116 млрд (10,7 трлн рублей) в год.

Ранее анонимный чиновник из Белого дома заявлял западным СМИ, что разговор о повышении пошлинных тарифов является самой интересной частью президентства Трампа. По его словам, пока нет четкого понимания, заключит ли политик торговые соглашения со странами. Журналисты также обратили внимание на расхождения в позициях американских представителей власти относительно возможного продления торгового дедлайна.