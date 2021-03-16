Разведка США сообщила о возможных испытаниях ядерного оружия в КНДР

https://static.news.ru/photo/1f0a4910-86e6-11eb-b1ff-96000091f725_660.jpg Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Власти КНДР, вероятно, готовятся к испытанию ядерного оружия или его компонентов. Об этом сообщили американские СМИ, ссылаясь на информацию от нескольких чиновников, передавших сведения от разведки США.

На недавнем военном параде в Пхеньяне была представлена новая баллистическая ракета. Её испытания, отметили эксперты, вполне возможно. Подобные решения часто принимаются, когда в Южной Корее или в Штатах к власти приходит новое руководство.

Генерал-лейтенант Мартин Майерс, представитель Пентагона, в разговоре с журналистами подчеркнул, что вопросы разведки в Министерстве обороны не комментируют. Однако он сказал, что продолжающаяся в КНДР разработка баллистических ракет угрожает интересам США и безопасности союзников.

В ближайшей перспективе Министерство обороны в тесной координации с союзниками и партнерами будет стремиться сдерживать негативное поведение Северной Кореи, — передаёт слова Майерса телеканал CNN.

Как ранее писал NEWS.ru, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон осудила совместные военные учения США и Южной Кореи, и посоветовала Вашингтону не делать того, что может лишить Штаты спокойного сна на ближайшие четыре года.

Это стало первым обращением Северной Кореи к правительству Джо Байдена с момента инаугурации президента.