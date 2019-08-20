https://static.news.ru/photo/a76522c4-c3f3-11e9-a727-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Американцы планируют определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске. Это следует из заявки Национального агентства геопространственной разведки.

В качестве примерной центральной точки в контракте указываются координаты 68°58'32.88"N, 33°04'25.32"E. Это Портовый проезд, 39 в Мурманске. В списке же самих объектов для такого автоматизированного опознавания указываются энергетическая инфраструктура и стыки различных видов сообщений (железнодорожные переезды и дорожные пересечения).

Как отмечается в требованиях к работе, для обнаружения вышеперечисленных объектов подрядчикам предстоит разработать автоматизированный алгоритм, а также использовать снимки со спутника, сообщает RT.

Помимо Мурманска в перечне также обозначены несколько городов Венесуэлы, точки в Узбекистане и Казахстане, пункты в городах Сиань в Китае, Бендер-Аббас в Иране, Кабул в Афганистане и Сьюард на Аляске. Под наблюдением подрядчиков также окажется территория вдоль реки Нил, проходящая через Эфиопию, Кению и Судан.

Ранее News.ru писал, что тяжёлая ракета-носитель Delta IV-Heavy вывела на орбиту засекреченный спутник Национального управления военно-космической разведки США. Секретная миссия получила название NROL-71, сообщает пресс-служба компании United Launch Alliance (ULA).

Её вице-президент Гэри Вентц отметил, что успешная доставка спутника в космос имеет «критически важное значение для дальнейших миссий по обеспечению национальной безопасности». Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным аппаратом несколько раз откладывался по разным причинам. Официальной информации о предназначении спутника и его стоимости нет.