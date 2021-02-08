Разведдеятельность России включили в число главных угроз для Норвегии

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) считает, что разведывательная деятельность России и Китая создаёт значительную угрозу безопасности скандинавской страны.
Глава PST Нильс-Андреас Стенсенес заявил об этом, выступая с ежегодным отчётом в Осло. Мероприятие
Служба безопасности также предупредила о возможных беспорядках в связи с коронавирусными ограничениями. Подобные выступления уже произошли в ряде европейских стран. Кроме того, PST отметила угрозу, исходящую от исламских экстремистов и группировок радикального правого толка.
Ранее президент США Джо Байден поручил американской разведке провести анализ кибератаки на компанию SolarWinds, передавал NEWS.ru. Власти Соединённых Штатов обвиняли Россию в причастности к этому инциденту.