Разведдеятельность России включили в число главных угроз для Норвегии

https://static.news.ru/photo/eeb499fe-6a1c-11eb-afc7-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) считает, что разведывательная деятельность России и Китая создаёт значительную угрозу безопасности скандинавской страны.

Глава PST Нильс-Андреас Стенсенес заявил об этом, выступая с ежегодным отчётом в Осло. Мероприятие транслировал телеканал NRK. В отчёте говорится, что деятельность российских и китайских спецслужб в Норвегии проявляется в основном в виде операций в Интернете. Стенсенес в этой связи вспомнил о кибератаке на норвежский парламент. В PST ранее заявляли, что хакеры, атаковавшие законодательный орган в августе 2020 года, могут быть связаны с Москвой. Доказательств при этом не приводилось.

Служба безопасности также предупредила о возможных беспорядках в связи с коронавирусными ограничениями. Подобные выступления уже произошли в ряде европейских стран. Кроме того, PST отметила угрозу, исходящую от исламских экстремистов и группировок радикального правого толка.

Ранее президент США Джо Байден поручил американской разведке провести анализ кибератаки на компанию SolarWinds, передавал NEWS.ru. Власти Соединённых Штатов обвиняли Россию в причастности к этому инциденту.