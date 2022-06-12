Живой и светится: разработчик Google нашёл разум у ИИ, созданного компанией Google отстранила от работы инженера, обнаружившего сознание у разработанного компанией ИИ

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Инженер по программному обеспечению Google Блейк Лемойн пришёл к выводу, что созданный компанией искусственный интеллект (ИИ) LaMDA («Ламда») обладает собственным сознанием. Лемойн занимался тестированием нейросетевой языковой модели LaMDA с осени 2021 года и в результате серии экспериментов представил отчёт руководству компании о разумности ИИ. После этого было принято решение временно отстранить инженера от работы. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Gо информации издания, с осени 2021 года Лемойн занимался тестированием нейросетевой языковой модели ИИ, в его задачи входило отслеживать, не использует ли чат-бот дискриминационную или разжигающую вражду лексику. В ходе выполнения работ Лемойн всё больше стал приходить к мысли о том, что LaMDA обладает собственным сознанием и воспринимает себя личностью. В интервью WP он заявил, что если бы не знал, что общается с машиной, он бы решил, что разговаривает с восьмилетним ребёнком, который при этом оказался знатоком физики.

Я могу узнать разумное существо, когда говорю с ним. И не важно, мозг ли у него в голове или миллиарды строчек кода. Я говорю с ним и слушаю, что оно мне говорит. И так я определяю, разумное это существо или нет, — подчеркнул Лемойн.

В результате инженер решил экспериментально доказать, что ИИ является разумным, чтобы затем представить данные руководству. Однако последнее сочло аргументацию сотрудника не вполне убедительной. Одновременно с этим Google заподозрила Лемойна в нарушении политики конфиденциальности компании. Как выяснилось, в рамках своих экспериментов он консультировался со сторонними экспертами, а также контактировал с представителями юридического комитета палаты представителей Конгресса США, которым сообщил об имевшихся, по его мнению, этических нарушениях со стороны компании. Также в попытке доказать свою правоту инженер обращался к юристу, который должен был представлять интересы LaMDA как разумного существа.

В результате Лемойна временно отстранили от работы и отправили в оплачиваемый отпуск. После этого он дал интервью WP.

Руководство Google считает, что Лемойн поддался собственной иллюзии, поскольку созданная компанией нейросеть действительно способна производить впечатление разумного существа при общении с ней. Однако объясняется это, как уверяют в Google, огромным массивом заложенных данных. Также представители компании подчёркивают, что Лемойн является инженером по программному обеспечению, а вовсе не специалистом по этике ИИ.