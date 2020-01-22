https://static.news.ru/photo/67ae4f6e-3d1c-11ea-b964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Global Look Press

Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов считает, что распространение китайского коронавируса можно остановить за полгода, если организовать применение средств диагностики, а также информировать граждан о болезни. В настоящее время известно о 473 инфицированных этим вирусом.

Распространение болезни можно остановить в течение полугода. Так, во время эпидемии «атипичной пневмонии» в 2003 году вирус успел широко распространиться во многом из-за слабой информированности населения, — сказал ТАСС Нетёсов.

По его мнению, нужно не просто разработать методы диагностики и организовать их применение, но и временно ограничить турпотоки в Китай и обратно, применять строгие противоэпидемические меры, информировать граждан о болезни и мерах её профилактики. Он считает, что приближающаяся встреча Нового года в КНР только помешает борьбе с вирусом, так как граждане будут активно перемещаться по стране и за её пределами.

Как писал NEWS.ru, обнаруженный в Китае новый тип коронавируса, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002-2003 годах он привёл к гибели около 650 человек. Оба вируса имеют 70-80% общих генов. К такому выводу пришли принимавшие участие в исследовании представители Китайской Академии наук, Народно-освободительной армии Китая и Института Пастера в Шанхае. Отмечается, что, хотя новый тип коронавируса слабее, нежели SARS-CoV, однако он всё равно является «остроинфекционным».