Раскрыта стоимость недельного гардероба Меган Маркл Меган Маркл носит одежду и украшения стоимостью 33 млн рублей в неделю

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл носит одежды и украшений на £282 тысячи (примерно 33,8 млн рублей) в неделю, пишет Daily Mail. Герцогиня Сассекская не жалеет денег на одежду дизайнерских брендов и дорогие аксессуары стоимостью в тысячи долларов, говорится в сообщении. Среди любимых марок Маркл — Givenchy, Chanel и Hermes, сообщает издание.

На прошлой неделе Маркл появилась на публике в одежде от Ralph Lauren и Toteme. Она также надевала недорогую одежду от крупных розничных сетей, таких как Zara и Banana Republic. Маркл носила роскошные часы Cartier стоимостью £17,8 тысячи (2,1 млн рублей), которые когда-то принадлежали ее покойной свекрови принцессе Диане, а также кольцо Lorraine Schwartz стоимостью £50 тысяч (6 млн рублей), — говорится в сообщении.

Также на Маркл были замечены туфли Chanel стоимостью £846 (101 тысяча рублей) с блейзером J.Crew Giselle стоимостью £127 (15 тысяч рублей). Она сочетала их с шортами Staud Luisa за £130 (15,5 тысячи рублей), серьгами Luna Skye за £2 тысячи (240 тысяч рублей) и браслетом Cartier Love стоимостью £5 тысяч (598 тысяч рублей) в паре с часами принцессы Дианы. Позже Маркл переоделась в кроссовки Hermes за £600 (72 тысячи рублей), топ с высоким воротом J.Crew и укороченные брюки стоимостью £167 (20 тысяч рублей).

Открывая мероприятие в четверг, Меган надела одну из своих самых дорогих вещей — брюки Gabriele Hearst Vargas стоимостью £1,2 тысячи (143 тысячи рублей), дополнив образ блузкой светло-коричневого цвета за £511 (61 тысячу рублей), туфлями-лодочками Manoloblahnik за £600 (72 тысячи рублей) и солнцезащитными очками Miu Miu Artiste за £186 (22 тысячи рублей), — пишет Daily Mail.

В числе других любимых брендов герцогини Сассекской называются Bottega Venta, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dior, Ariel Gordon, Lanvin, Cuyana, Aquazzura Purist и Gaia Green.

Ранее сообщалось, что Маркл собирается написать мемуары о жизни в королевской семье. На эту мысль Маркл натолкнул успех автобиографической книги супруга «Запасной», которая после выхода в январе 2023 года побила рекорды продаж в Великобритании, США, Канаде и Испании. Эксперты предрекают, что на своей книге Маркл сможет заработать миллионы.