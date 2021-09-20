«Раскалывает Запад»: в Европарламенте оценили сделку AUKUS

Руководитель крупнейшей фракции Европарламента «Европейская народная партия» Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, США и Великобритании AUKUS раскалывает Запад. Политик в Twitter отметил, что данное соглашение стало дипломатическим оскорблением Парижа.

Австралия, заключив партнёрство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS, заявила о выходе из соглашения по подлодкам с компанией из Франции, которое прежде называли «контрактом века».

Сделка AUKUS является дипломатическим оскорблением Франции и необоснованно раскалывает Запад перед лицом упорных действий Китая в Тихоокеанском регионе, — подчеркнул Вебер.

По его мнению, Европа должна быть единой и готовой защищать свои интересы. Причём это касается не только использования экономической мощи.

Ранее стало известно, что американский журнал National Interest объяснил, почему США следует как можно скорее наладить отношения с Парижем после отказа Австралии от контракта на поставку французских подводных лодок из-за нового альянса AUKUS. По мнению издания, французы обладают внушительным влиянием в Европе и Тихоокеанском регионе.