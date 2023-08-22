Пять российских городов вошли в рейтинг лучших в мире по качеству жизни Москва, Петербург и Екатеринбург вошли в список лучших городов по качеству жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва, Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск вошли в рейтинг лучших городов мира по качеству жизни, причем столица Урала заняла 173-ю строчку в этом списке, сообщает «КП-Екатеринбург». Как уточняет издание, таковы данные сербской компании Numbeo, изучающей уровень жизни в разных странах. Качество жизни оценивалось в 195 городах всего мира.

Как пишет издание, индекс качества жизни в Екатеринбурге составил 94,3 единицы. Следом за этим российским городом идет колумбийская столица Богота, занявшая 174-е место. Новосибирск занял 178-ю строчку рейтинга, обогнав китайский Шанхай (179-е место), тайский Бангкок (181-е место) и бразильский мегаполис Рио-де-Жанейро (188-е место).

По индексу безопасности Екатеринбург расположился на 110-м месте, а по уровню здравоохранения — на 181-м, между Будапештом и Лимасолом, пишет издание.

Самую высокую позицию по качеству жизни среди российских городов занял Нижний Новгород, обойдя Москву и Лондон. У него 105-е место с индексом качества жизни 140,1 балла. Москва заняла 153-е место с 122,2 балла. Лидерами рейтинга стали Гаага, Роттердам и Люксембург, набравшие более 200 пунктов. Всего в списке 195 строчек, на последней оказалась столица Филиппин Манила.

Издание уточняет, что Numbeo — сербская краудсорсинговая онлайн-база данных о предполагаемых потребительских ценах, стоимости недвижимости и показателях качества жизни. При составлении рейтингов эксперты оценивают соотношение цен, зарплат и других параметров, влияющих на качество жизни горожан, в том числе учитываются уровни здравоохранения и безопасности, покупательская способность населения, а также состояние окружающей среды и климата.

Ранее стало известно, что лидерами рейтинга российских регионов по доле работников с зарплатами, превышающими средний уровень, стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Наименьшая доля таких работников наблюдается в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии.