18 апреля 2026 в 19:20

Город будущего на 175 тыс. человек появится в Иране

Новый город Макран-е Маркази построят в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Иране появится новый город Макран-е Маркази, рассчитанный на 150–175 тыс. человек, сообщила гостелерадиокомпания страны. Его планируют возвести на побережье Персидского залива в южной провинции Хормозган.

Верховный совет градостроительства и архитектуры Ирана утвердил технико-экономическое обоснование, местоположение и общие положения генерального плана нового города Макран-е Маркази в провинции Хормозган, — уточнили журналисты.

В издании рассказали, что город нового поколения будет неразрывно связан с морской экономикой и производством энергии. Его площадь составит от 3200 до 3500 гектаров.

Ранее иранский парламент оценил потенциальные доходы от контроля над Ормузским проливом в диапазоне от $10 млрд до $15 млрд. Эти расчеты были озвучены представителем президиума законодательного органа страны.

Также источник сообщил, что Иран намерен осуществлять надзор и контроль за движением судов через Ормузский пролив вплоть до полного прекращения военных действий и установления прочного мира в регионе. Тегеран обосновал это решение соображениями национальной безопасности.

