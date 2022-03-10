Путин: западные спонсоры открыто отправляют наёмников на Украину

Западные спонсоры киевского режима не скрывают, что отправляют наёмников на Украину, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза. По его словам, они делают это открыто, пренебрегая при этом нормами международного права.

Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину — мы видим, они не скрывают, западные спонсоры украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права, — сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.

Ранее о присутствии наёмников на Украине сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В белорусской разведке доложили о передвижении наёмников на Украине вдоль границы с республикой. По словам Лукашенко, украинские пограничники «практически ушли» и граница на территории соседнего государства никем не охраняется.