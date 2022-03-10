Лукашенко: белорусская разведка обнаружила наёмников на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разведка обнаружила группу наёмников, которая передвигается по территории Украины вдоль границы с республикой. Он потребовал не допустить нарушения ими государственной границы, передаёт БелТА.

Наша разведка, притом несколько источников, обнаружила таких наёмников, которые не переходят границу с Беларусью, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля, — сказал глава государства.

По словам Лукашенко, украинские пограничники «практически ушли» и граница на территории соседнего государства никем не охраняется. В связи с этим белорусские пограничники и военные должны держать наёмников в поле зрения и не допустить их перехода в Белоруссию.

Нельзя допустить нарушения государственной границы этими людьми, прежде всего, — подчеркнул он.

Лукашенко потребовал докладывать ему о малейшем передвижении наёмников и «их замыслах».

Ранее белорусский лидер заявил, что Запад хочет добиться втягивания Минска в конфликт на Украине и ослабления границ республики. По его словам, если это произойдёт, то с республикой «разберутся быстро». Однако власти страны знают о замыслах Запада и готовы к этому.