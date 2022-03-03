Лукашенко: Запад хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

↵Запад хочет добиться втягивания Белоруссии в конфликт на Украине и ослабления её границ, заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА. Он подчеркнул, что Минску известно об этих замыслах.

Вы видите, что нас просто хотят затолкать в войну на Украине. Специально, чтобы мы оголили остальные наши границы, — сказал белорусский лидер.

По его словам, если это произойдёт, то с республикой «разберутся быстро». Однако власти страны знают о замыслах Запада и готовы к этому, а также к потоку лживой информации со стороны оппонентов. Лукашенко заверил, что белорусские военные будут умирать за соотечественников на своей земле. Он также добавил, что белорусы — люди мирные и не хотят никакой войны.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не исключает провокаций от западных партнёров. В связи с этим западная граница республики будет прикрыта дополнительными силами. Кроме того, в готовность приведены средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским военным.