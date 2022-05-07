Путин выразил соболезнования президенту Кубы в связи со взрывом в Гаване Путин выразил соболезнования президенту Кубы Бермудесу в связи со взрывом в гостинице Saratoga

Фото Joaquin Hernandez/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с трагическими последствиями взрыва в гостинице Saratoga в центре Гаваны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле Saratoga, — говорится в телеграмме.

Накануне мощный взрыв прогремел в отеле, что привело к разрушению здания. По предварительной версии, ЧП произошло при перекачке сжиженного газа из цистерны. В результате погибли по меньшей мере 22 человека, пострадали 60.

В момент взрыва отель был закрыт для туристов, но внутри здания находились работники.