Мощный взрыв разрушил отель в центре столицы Кубы

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Здание гостиницы Saratoga разрушено в результате мощного взрыва в центре кубинской Гаваны, передаёт Noticas Cuba. По предварительной версии, взрыв произошёл при перекачке сжиженного газа из цистерны. Несколько человек ранены.

Мощный взрыв в отеле Saratoga в Гаване ранним утром потряс кубинскую столицу, причинив серьёзный материальный ущерб и ранив нескольких человек, — сообщило издание Noticias Cuba.

На месте работают спасатели. Отель расположен через дорогу от Капитолия, построен в 1880-м и реконструирован в 2005 году.

Ранее в четырёхэтажном доме в центре Мадрида произошёл мощный взрыв, сообщает газета El Mundo. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек. Уточняется, что причиной взрыва могла стать утечка газа. На месте работают спасатели.