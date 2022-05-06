El Mundo: произошёл сильный взрыв в жилом доме в центре Мадрида

В четырёхэтажном доме, расположенном в центре Мадрида, произошёл мощный взрыв, написали в газете El Mundo. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 6 человек. Уточняется, что причиной взрыва могла стать утечка газа. На месте работают спасатели.

В результате взрыва в жилом доме района Саламанка пострадали не менее шести человек. Причины происшествия до сих пор неизвестны, — сказано в сообщении.

Сотрудники местной службы МЧС отметили, что в районе, где произошёл взрыв, оборудован полевой госпиталь и командно-управленческий пункт.

Ранее в Кургане на фармацевтическом заводе «Синтез» в результате ЧП произошло частичное обрушение ограждения здания. Инцидент произошёл в 16:44 по местному времени, к этому времени большинство сотрудников завершили рабочий день и покинули территорию завода. В результате взрыва пострадал по меньшей мере один человек. Руководство завода взяло на себя все расходы по лечению пострадавшего.