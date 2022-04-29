На заводе в Кургане из-за ЧП обрушилась часть ограждения здания

Фармацевтический завод «Синтез» в Кургане / Фото kuurgan45/vk.com

В Кургане на фармацевтическом заводе «Синтез» в результате ЧП произошло частичное обрушение ограждения здания, передаёт РИА Новости. Отмечается, что инцидент произошёл в 16:44 по местному времени, к этому времени большинство сотрудников завершили рабочий день и покинули территорию завода. В результате взрыва пострадал по меньшей мере один человек. Руководство завода взяло на себя все расходы по лечению пострадавшего.

В момент происшествия рабочий день на предприятии был закончен, большая часть работников покинула территорию завода. Пострадавший сотрудник заканчивал производственный процесс, — заявил исполнительный директор ПАО «Синтез» Борис Жоров.

В публикации группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» говорится, что обрушение произошло из-за взрыва. По предварительной информации могла взорваться ёмкость с ацетоном. Там добавили, что пострадала женщина, сейчас она находится в реанимации. Также пострадал мужчина, он получил 90% ожогов тела, другого мужчину найти не могут.

Правительство области сообщило, что угрозы экологической безопасности нет.