Путин в ближайшее время выступит с заявлением по поводу Карабаха

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с отдельным заявлением по поводу Нагорного Карабаха, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также он подтвердил, что лидеры Армении, Азербайджана и РФ приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе, передаёт РИА Новости.

Также в ближайшее время выйдет отдельное заявление президента Российской Федерации об этом, — сказал Песков.

В ночь на 10 ноября Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым с 01:00 10 ноября.

Как сообщал NEWS.ru, 9 ноября непризнанная Нагорно-Карабахская республика признала, что потеряла контроль над городом Шуша. Этот город считается ключевым населённым пунктом, господствующей высотой и находится всего в 10 км от Степанакерта (Ханкенди. — азерб.) Фактически азербайджанская армия, находящаяся в Шуше, получила так называемый огневой контроль над столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, 27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.