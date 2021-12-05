Путин: «Спутник V» должен как можно быстрее получить сертификат ВОЗ

Президент России Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции с главой международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой, что РФ должна как можно скорее получить сертификат от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). После этого вакцина «Спутник V» будет широко использоваться в странах мира.

Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от ВОЗ, с тем, чтобы наша вакцина «Спутник V» имела возможность более широко распространяться в мире, — подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что РФ рассчитывает на помощь Красного Креста в продвижении российских вакцин от COVID-19 на международном уровне. Он выразил надежду, что российский Красный Крест будет достойно выполнять свою миссию и развивать сотрудничество с зарубежными партнёрами.

Уверен, что и российский Красный Крест будет достойно следовать своему мандату, самоотверженно служить людям, развивать сотрудничество с коллегами и партнёрами из других стран, — заявил президент.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее сообщил, что ВОЗ задерживает одобрение «Спутника V» лишь из-за бюрократических препятствий. Эффективность российского препарата подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах и реальными данными со всего мира, отметил он.