Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ затянула с признанием «Спутника V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины «Спутник V» лишь из-за бюрократических препятствий. Эффективность российского препарата подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах и реальными данными со всего мира, отметил он в беседе с газетой La Nacion.

Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути всё ещё остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер, — рассказал Дмитриев.

Он добавил, что других особых причин, из-за которых ВОЗ медлит с признанием вакцины, в России не видят. После одобрения «Спутника V» в ВОЗ, а препарат уже признали в 71 стране, вакцинированные россияне смогут въезжать в ещё большее число стран, подчеркнул глава РФПИ.

Ранее стало известно, что нельзя допустить ситуации, когда страны закрывают границы перед иностранцами, привитыми непризнанными у себя вакцинами. Об этом заявил бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков. Сертификаты вакцинированных от коронавируса российским «Спутником V» должны признаваться в ЕС, а сертификаты привитых Pfizer или Moderna — в России, отметил он.