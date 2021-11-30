Евродепутат Ушаков призвал ЕС признать сертификаты привитых «Спутником V»

Бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков заявил, что нельзя допустить ситуации, когда страны закрывают границы перед иностранцами, привитыми непризнанными у себя вакцинами. Сертификаты людей, вакцинированных от коронавируса российским «Спутником V» должны признаваться в ЕС, а сертификаты привитых Pfizer или Moderna — в России, отметил он в Facebook.

ЕС, Россия и Китай должны взаимно признать вакцины. Сертификаты со «Спутником» должны работать в ЕС, а с тем же Pfizer или Moderna — в России. Нельзя допустить нового закрытия границ, — подчеркнул Ушаков.

«Спутник V» одобрен в 71 стране, общее население которых составляет 4 млрд человек, что более 50% населения Земли. По результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян эффективность препарата составила 97,6%.

Ранее стало известно, что для исследования эффективности вакцины «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму потребуется три недели, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что ранее препарат показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций COVID-19.