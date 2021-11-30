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Евродепутат Ушаков призвал ЕС признать сертификаты привитых «Спутником V»

00:23, 01 декабря 2021
Евродепутат Ушаков призвал ЕС признать сертификаты привитых «Спутником V» Нил Ушаков Фото: nilsusakovs/facebook.com
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Бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков заявил, что нельзя допустить ситуации, когда страны закрывают границы перед иностранцами, привитыми непризнанными у себя вакцинами. Сертификаты людей, вакцинированных от коронавируса российским «Спутником V» должны признаваться в ЕС, а сертификаты привитых Pfizer или Moderna — в России, отметил он в Facebook.

ЕС, Россия и Китай должны взаимно признать вакцины. Сертификаты со «Спутником» должны работать в ЕС, а с тем же Pfizer или Moderna — в России. Нельзя допустить нового закрытия границ, — подчеркнул Ушаков.

«Спутник V» одобрен в 71 стране, общее население которых составляет 4 млрд человек, что более 50% населения Земли. По результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян эффективность препарата составила 97,6%.

Ранее стало известно, что для исследования эффективности вакцины «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму потребуется три недели, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что ранее препарат показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций COVID-19.

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