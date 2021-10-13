Президент России заявил о готовности общаться с НАТО

Россия напрямую готова общаться с НАТО, но не будет отчитываться об учениях на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на «Российской энергетической неделе».

Мы напрямую готовы общаться и с НАТО в том числе, — сказал Путин.

Путин напомнил, что Россия проводила совсем недавно манёвры «Запад-2021», но добавил, что Москва не будет отчитываться об учениях на своей территории.

Мы проводим свои учения, повторяю, на своей национальной территории. Здесь нет ничего удивительного, и мы ни перед кем отчитываться за это не собираемся, — резюмировал он.

Практическая фаза стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021» проходила на полигонах РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В учениях участвовали около 200 тысяч человек личного состава, порядка 80 самолётов и вертолётов, 760 единиц боевой техники.

Исследовательская служба Конгресса США подготовила отчёт, в котором парламентарии выражают обеспокоенность российскими учениями. В частности, некоторые конгрессмены выразили опасения, что учения могут свидетельствовать об агрессии России к союзникам США в Европе.

Ранее Североатлантический альянс дал российским дипломатам, лишённым аккредитации при НАТО, время до конца месяца, чтобы покинуть Брюссель. Они, по мнению Альянcа, являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал высылку российских дипломатов из Брюсселя и заявил, что «истинная цена» заявлений НАТО о приверженности нормализации отношений с Россией стала понятна всем и верить заявлениям представителей военно-политического блока о деэскалации больше не стоит.