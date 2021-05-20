Путин распорядился эвакуировать граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа

https://static.news.ru/photo/cbd140c8-b95d-11eb-8951-96000091f725_660.jpg Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил проработать ряд мер по эвакуации граждан Российской Федерации, а также СНГ из сектора Газа. Об этом 20 мая сообщает официальный портал правовой информации.

Накануне в дипмиссии сообщили о том, что вопрос о выезде граждан РФ уже решается.

Как сказано в документе, подписанном Путиным, данный шаг был предпринят в связи с ухудшением ситуации на территории региона.

В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооружённых сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан РФ и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа, — говорится в документе.

Сроки и формат эвакуации совместными усилиями определят в МЧС и СВР.

Ситуация в секторе Газа обострилась 10 мая. С начала конфликта были убиты свыше 200 палестинцев, более 6,5 тысячи получили ранения. В течение нескольких дней в результате обстрелов со стороны сектора Газа в Израиле погибли по меньшей мере 10 человек. Палестина готова участвовать в мирных переговорах с Израилем в Москве. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова принять на своей территории стороны конфликта.

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, военная операция в Газе против радикалов будет продолжаться в течение нескольких дней. Израильские власти также предупредили, что в случае продолжения пусков ракет со стороны противника, реакция Израиля будет жёсткой.