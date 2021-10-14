Путин и Кисида обсудили переговоры о мирном договоре РФ и Японии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида намерены продолжать переговоры по мирному договору между двумя странами. Об этом заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, его слова приводит РИА Новости.
По словам Мотэги, в ходе телефонного разговора лидеров двух стран была
И мы будем продолжать переговоры, — подчеркнул японский дипломат.
Ранее Япония
Северными территориями в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в рамках которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии курильских островов Хабомаи и Шиктан после заключения мирного договора. При этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. По расчётам Советского Союза, мирный договор должен был поставить точку в территориальном споре. В сво очередь, Япония считала документ только часть решения проблемы и не отказывалась от претензий н все острова.
Дальнейшие переговоры ни к чему не привели и мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.