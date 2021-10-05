Пушков заявил, что США к дефолту продвигает правящая элита страны

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что если в США объявят дефолт, то он станет заслугой и демократов, и республиканцев. США живут в долг при любом президенте, отметил политик в Telegram.

Так он отреагировал на слова американского лидера Джо Байдена о невозможности гарантировать, что США не объявят дефолт, поскольку это зависит от республиканцев.

Вся правящая элита упорно и долго продвигает страну к дефолту, считает Пушков. По его словам, сейчас госдолг США составляет $28,7 трлн. К этому привела работа всех администраций — и демократических, и республиканских.

Как и поражение в Афганистане, к которому США шли 20 лет, стало общей заслугой и демократов, и республиканцев, так и неизбежный когда-то дефолт станет результатом совместной долгосрочной политики всех фракций правящей элиты Америки, — подчеркнул Пушков.

Ранее стало известно, что Джо Байден призвал конгресс поднять потолок госдолга. По слoвам президента, при отсутствии действий статус доллара как мировой резервной валюты пошатнётся, кредитный рeйтинг США снизится, а проценты по госдолгу вырастут.