Пушков заявил, что Саакашвили «добегался»

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили исчерпал себя как политик. Об этом говорит тот факт, что его арест не привёл к массовым протестам, отметил сенатор в Twitter.

Сторонники Саакашвили ранее требовали его освобождения на митинге около тюрьмы в грузинском городе Рустави. Почти тысяча человек жгли дымовые шашки, спели гимн Грузии и разошлись.

Не исключено, что Саакашвили добегался: через границы, через расстояния, по крышам и по улицам, где когда-то вёл за собой толпы. Похоже, он исчерпался, — говорится в сообщении сенатора.

Пушков добавил, что Грузия после ареста Саакашвили «не взорвалась» и теперь бывшего лидера страны ждёт «заслуженный отдых».

Политика бывает беспощадна к тем, кто теряет нить её логики, — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады заявили о готовности навестить Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме в Рустави. Об этом заявил представитель партии «Слуга народа» Александр Качура. По словам политика, МИД Украины заинтересован в том, чтобы права Саакашвили не нарушались.