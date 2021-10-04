Украинские депутаты готовы навестить Саакашвили в грузинской тюрьме
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
00:19, 05 октября 2021
Михаил СаакашвилиФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Депутаты Верховной рады заявили о готовности навестить Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме в Рустави. Об этом заявил представитель партии «Слуга народа» Александр Качура, пишет РИА Новости.
По словам политика, МИД Украины заинтересован в том, чтобы права Саакашвили не нарушались.
У нас есть Министерство иностранных дел. Оно должно делать всё, чтобы Саакашвили вернулся на Украину или чтобы права Саакашвили не нарушались в другом государстве. У нас в парламенте есть межфракционное объединение, мы рассматриваем такой вариант, чтобы полететь туда депутатским таким десантом, чтобы посмотреть, в каких условиях содержится Михаил Николозович, — заявил депутат.
Саакашвили объявил, что вернулся на родину в Грузию 1 октября. Он опубликовал в соцсетях видео, сделанное, предположительно, в Батуми. В конце дня бывший президент Грузии был задержан на съёмной квартире в пригороде Тбилиси.
Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся под стражей в тюрьме города Рустави, намерен продолжать объявленную ранее голодовку до освобождения. Он также заранее отказался от медицинской помощи в случае ухудшения самочувствия.