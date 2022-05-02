Пушков предупредил, на какое «безумие» может пойти Германия Член Совфеда Пушков: отказ от российского газа в 2022–2023 годах стал бы безумием для ФРГ

Алексей Пушков / Фото Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Отказ от поставок российского газа в 2022–2023 годах станет «безумием» для Германии. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал член Совета Федерации Алексей Пушков. Он считает, что подобная задача невыполнима даже в более поздние сроки.

Курс на отказ от газа из России в 2024 году, объявленный Берлином, сегодня выглядит утопическим, — заявил Пушков.

Он полагает, что реализовать отказ на практике невозможно даже к 2027 году, как об этом заявляет в настоящее время Евросоюз.

Что касается 2022–2023 годов, такой отказ был бы для Германии безумием. О чём вполне справедливо пишет «Шпигель». Именно такой анализ я называю «вынужденным реализмом», — написал сенатор.

По данным немецкого журнала Der Spiegel, Евросоюз в случае отказа от двух третей газа из России к концу сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ только при условии отключения от топлива предприятий промышленности весной и летом.

По мнению директора Института немецкой экономики в Кёльне Михаэля Хютера, ФРГ будет зависеть от газа из России ещё минимум два года. По его словам, в эти сроки в энергоресурсах будут остро нуждаться целые отрасли.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полное эмбарго на импорт российского газа может стать причиной серьёзного энергетического кризиса в некоторых странах Евросоюза. При этом она высказала сожаление о том, что страны Запада допустили такую зависимость от России.